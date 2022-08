US Open, amarezza Tsitsipas: "Sembravo un dilettante"

30-08-2022 16:46

Non è riuscito a nascondere l’amarezza Stefanos Tsitsipas numero 4 al Mondo e già eliminato dagli US Open per mano di Daniel Elahi Galan.

In conferenza stampa il greco ha così parlato: “Lui ha giocato come un tennista di classe mondiale e io più o meno come un dilettante. Non molto bello da dire, ma è quello che è successo. Ero preparato al meglio, stavo giocando molto bene in allenamento, ho fatto delle belle partite contro giocatori dagli stili differenti. Sentivo che l’inerzia era favorevole. Forse potrei aver sentito un po’ di tensione prima dell’incontro. US Open. Non ho mai fatto bene qui, ma il torneo mi piace molto. Ho solo bisogno di lavorare un po’ di più sui pensieri negativi, non lasciare che mi influenzino, che mi entrino in testa, perché sono migliore di così. Sono migliore come tennista e come atleta, ma di sicuro non oggi (ieri, ndr)”.