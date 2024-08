US Open, Djokovic non convince contro Albot: "Alti e bassi, normale sia così". Ed è gelo con Sinner

Djokovic si sbarazza del moldavo Albot e stacca il pass per il secondo turno dove lo attende il derby con Djere: "Non giocavo sul cemento da sei mesi, devo carburare".

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo l’oro olimpico a Parigi, Djokovic è tornato in campo a Flushing Meadows. Il serbo ha esordito battendo senza brillare il moldavo Radu Albot. Intato è gelo con Sinner, che debutterà oggi contro l’americano McDonald.

US Open, Djokovic al secondo turno ma senza convincere

Nella notte Nole si è sbarazzato del moldavo Radu Albot, numero 138 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-4. Non è stata una prestazione memorabile, quella di Djokovic, la cui ultima gara risaliva a inizio agosto quando ha battuto Alcaraz nella finale del torneo singolare dei Giochi di Parigi. Dalla Francia agli Stati Uniti con l’obiettivo di conquistare l’ultimo Slam della stagione dopo l’oro a cinque cerchi che ancora non faceva parte della sua ricca bacheca. Come si dice: ciò che conta e il risultato. E il numero 2 al mondo ha centrato la 78esima vittoria della sua straordinaria carriera all’Arthur Ashe Stadium: mai nessuno come lui.

Le sensazioni dopo l’esordio e la forma sul cemento da trovare

Al termine del match vinto contro Albot, Djokovic ha ricordato che non giocava sul cemento da quasi sei mesi: “Sto trovando il ritmo e per questo motivo ci vuole un po’ di tempo. Ho avuto alcune difficoltà al servizio, ma nel complesso penso sia stata una buona prestazione. Devo carburare”. Nessun problema col ginocchio: “Finalmente sta benissimo”. Nel secondo turno degli US Open Nole è chiamato ad affrontare il derby col connazionale Laslo Djere, reduce da una battaglia durata quasi quattro ore col tedesco Lennard Struff (6-7, 6-1, 6-7, 6-4, 6-2). “Per la Serbia è bellissimo avere due tennisti che si sfidano in uno Slam al secondo turno”.

Djokovic-Sinner: cala il gelo dopo le parole del serbo

Intervenuto sulla positività di Sinner al Clostebol, Djokovic non ha nascosto un certo disappunto, proprio come Alcaraz: “Capisco la frustrazione da parte di tanti giocatori perché c’è mancanza di coerenza in materia. Speriamo che in futuro ci sia un approccio diverso e migliore”. Emotivamente non sarà un torneo facile per Jannik nella Grande Mela: isolato, contestato, nel mirino dei colleghi. L’affondo del serbo era probabilmente inaspettato, anche perché tra i due c’è sempre stato enorme rispetto. L’altoatesino avrebbe preferito una mano tesa, invece ha subito uno smash. Che fa male più d’una partita persa.