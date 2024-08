Us Open, da Djokovic frecciate sul caso doping di Sinner: allarme rientrato per Alcaraz

Il serbo ricorda i tennisti che in situazioni simili hanno avuto un trattamento diverso e chiede equità di giudizio, lo spagnolo s'attiene al verdetto

La prima notizia è che sia Djokovic che Alcaraz, che negli allenamenti prima degli Us Open si erano fermati per fastidi fisici, stanno bene e le loro condizioni non destano preoccupazioni. La seconda è che i due grandi rivali di Sinner a Flashing Meadow hanno idee leggermente discordi sul caso doping che ha visto coinvolto l’azzurro.

Djokovic chiede equità di giudizi sul doping

In qualità di giocatore di spicco e di “statista” coinvolto con la PTPA il serbo, che ha recuperato dopo i problemi fisici di ieri, dice la sua sulla vicenda Sinner: “Questo tipo di casi sono il motivo per cui abbiamo fondato la PTPA, che si batte sempre per protocolli equi e chiari per approcci standardizzati a questo tipo di casi. Capisco la frustrazione dei giocatori per la mancanza di coerenza. A quanto ho capito, il suo caso è stato scagionato nel momento in cui è stato annunciato. Ma, sapete, credo che siano passati cinque o sei mesi da quando la notizia è stata comunicata a lui e alla sua squadra. Quindi, sì, ci sono molti problemi nel sistema. Vediamo la mancanza di protocolli standardizzati e chiari. Posso capire i sentimenti di molti giocatori che si chiedono se siano trattati allo stesso modo.

Nole continua: “Speriamo che gli organi di governo del nostro sport possano imparare da questo caso e avere un approccio migliore per il futuro. Penso che collettivamente ci debba essere un cambiamento, e credo che sia ovvio. Molti giocatori, senza fare nomi, sono sicuro che sapete già chi sono, hanno avuto casi simili o uguali, più o meno uguali, che non hanno avuto lo stesso esito, e ora la domanda è se si tratta di fondi, se un giocatore può permettersi di pagare una somma significativa per uno studio legale che rappresenterebbe in modo più efficiente il suo caso”.

Djokovic ricorda l’oro di Parigi

Si passa poi alle Olimpiadi vinte a Parigi: “Ho subito delle sconfitte molto difficili ai Giochi Olimpici, ho lavorato molto duramente per cercare di mettermi in condizione di lottare per l’oro. E a 37 anni ho pensato: non so, potrebbe essere l’ultima occasione? Forse. Quindi ho dovuto spingere più di quanto non abbia mai fatto. È stata una delle migliori prestazioni degli ultimi anni in tutto il torneo. Naturalmente la finale contro Carlos è stata un po’ un sogno, con mia moglie e i miei figli lì, con tutta la nazione a guardare. È stato un momento di grande orgoglio, con la medaglia d’oro al collo, l’inno serbo e la bandiera serba. Molto, molto speciale. Probabilmente le emozioni più intense che abbia mai provato su un campo da tennis. La gente mi chiede: “Ora che hai praticamente vinto tutto con la medaglia d’oro, cos’altro c’è da vincere? Sento ancora la voglia di vincere. Ho ancora lo spirito competitivo. Voglio ancora fare la storia e divertirmi nel tour. Spero ancora di ispirare molti giovani a guardare il tennis e a giocare a tennis.

Alcaraz crede nella giustizia sportiva

Poi tocca ad Alcaraz. Lo spagnolo, dopo aver rassicurato tutti sulle sue condizioni (“Si è trattata solamente di una precauzione – non mi sentivo a mio agio a continuare per cui ho interrotto. Ora mi sento già meglio e credo che mi allenerò senza preoccuparmene”) resta un po’ sul vago nel commentare la vicenda doping di Sinner: “Beh, è un momento davvero difficile per lui, questo è certo. È complicato. Ma ovviamente cosa posso dire? Io credo in uno sport pulito. Quindi non ne so molto. Sono abbastanza sicuro che ci siano molte cose che non sappiamo all’interno della squadra. Ma se hanno permesso a Jannik di continuare a giocare, è per un motivo, hanno detto che è innocente. Quindi questo è tutto ciò che so e questo è tutto ciò di cui posso parlare”.