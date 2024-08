Us Open, la "maledizione" di Sinner: dopo Djokovic si ferma anche Alcaraz

Lo spagnolo interrompe l'allenamento con Cerundolo per un dolore alla caviglia che si infortunò a Rio: scatta l'allarme dopo lo stop anche per Nole

A New York suona il campanello d’allarme . Carlos Alcaraz, che martedì prossimo debutterà nel quarto e ultimo Grande Slam della stagione, ha causato uno spavento questo sabato pomeriggio fermandosi allenamento per un dolore alla caviglia: dopo i problemi accusati da Djokovic un altro rivale di Sinner rischia grosso.

Come si è infortunato Alcaraz

Dopo un gesto sbagliato nel tentativo di colpire di rovescio, il murciano ha deciso di terminare immediatamente la seduta di allenamento che stava svolgendo con l’argentino Cerundolo. Lo spagnolo parlato col suo team, per poi lasciare il campo con evidenti segni di dolore alla caviglia destra, la stessa infortunata durante il torneo di Rio de Janeiro dello scorso febbraio. Il tennista di El Palmar dovrebbe debuttare martedì contro l’australiano Li Tu, nella strada per raggiungere il suo quinto Grande Slam. Bisognerà vedere se si tratta solo di uno spavento o se, al contrario, ostacolerà il tennista spagnolo a Flushing Medows. Lo spagnolo dovrebbe parlare più tardi con la stampa per il tradizionale media day.

Problemi anche per Djokovic

Il forfait di Alcaraz fa seguito a quello di Djokovic. Già venerdì il 24 volte vincitore slam, in campo ancora con il tutore per il ginocchio destro, aveva interrotto l’allenamento con il danese Holger Rune. I due avevano iniziato in un campo secondario di Flushing Meadows per poi, da programma, spostarsi sull’Arthur Ashe, l’impianto principale. Ma Djokovic non si è mai presentato alla seconda parte dell’allenamento e Rune è stato costretto a finire il riscaldamento con uno sparring partner. E anche oggi il campione serbo ha interrotto l’allenamento con Wawrinka dopo mezz’ora, lasciando il campo in anticipo.

Per Forbes è Alcaraz il tennista più ricco

Proprio oggi Forbes ha pubblica la classifica dei giocatori più pagati del 2024, che vede in testa proprio Carlitos Alcaraz. Il murciano supera addirittura Novak Djokovic, che nel 2023 aveva chiuso con un guadagno pari a 38,4 milioni di dollari, di cui solo 13,4 derivanti dai premi e ben 25 da sponsor, compensi e quant’altro. Sebbene lo spagnolo abbia guadagnato “solamente” 10,3 milioni mediante montepremi, fuori dal campo, racimola più del triplo grazie a marchi importantissimi ed esibizioni strapagate da piattaforme streaming. Con 42,3 milioni complessivi Alcaraz precede Djokovic (37,2), Gauff (27,1) e Swiatek (26,7). Solo quinto Sinner.

1. Carlos Alcaraz (42,3 milioni)

Guadagni sul campo: 10,3 milioni

Guadagni extra-sportivi: 32 milioni

2. Novak Djokovic (37,2 milioni)

Guadagni sul campo: 12,2 milioni

Guadagni extra-sportivi: 25 milioni

3. Coco Gauff (27,1 milioni)

Guadagni sul campo: 7,1 milioni

Guadagni extra-sportivi: 20 milioni

4. Iga Swiatek (26,7 milioni)

Guadagni sul campo: 11,7 milioni

Guadagni extra-sportivi: 15 milioni

5. Jannik Sinner (26,6 milioni)

Guadagni sul campo: 11,6 milioni

Guadagni extra-sportivi: 15 milioni