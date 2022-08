US Open, Fritz non nasconde il suo rammarico per l’eliminazione

30-08-2022 12:27

Assieme al clamoroso k.o. di Tsitsipas, l’eliminazione al primo turno di Taylor Fritz è stato il risultato che più ha fatto rumore nel day 1 degli US Open 2022.

Il tennista a stelle e strisce, dato in partenza come uno dei principali contendenti per il titolo, è stato sconfitto 7-6 (3), 6-7 (1), 3-6, 4-6 dal connazionale Brandon Holt dando una grande delusione non solo ai tifosi di casa ma anche, se non soprattutto, a sé stesso.

“La partita è stata terribile: sono sceso in campo con l’obiettivo di essere aggressivo e non riuscivo nemmeno a colpire la pallina, sono stati probabilmente i peggiori set che abbia mai giocato” ha infatti commentato rammaricato Fritz dopo esser uscito dal campo.

“Mi sento un idiota ad aver pensato di poter vincere il torneo, è una bruttissima sensazione quella che provo al momento, fa schifo. Il livello mostrato in partita non era affatto quello che mi aspettavo. Holt ha giocato bene e ha meritato la vittoria; ero fiducioso, ci ho creduto fino all’ultimo punto ma non è successo” ha concluso il nativo di San Diego esternando tutto il suo sconforto.