US Open, paradosso Djokovic: è iscritto ma non può entrare a New York

20-07-2022 21:44

Dopo la vittoria a Wimbledon, Djokovic ha fatto una promessa ai suoi fan in vista degli US Open: “State tranquilli che non rivedremo la stessa situazione vista in Australia perché non andrò in America se non avrò il permesso. In Australia ad inizio anno successe un fatto spiacevole. Molte persone probabilmente pensano che io abbia forzato le cose cercando di entrare in Australia senza i documenti necessari per farlo, ma questo non è vero ed è stato dimostrato in tribunale. Adesso non mi recherei mai in un Paese senza avere i documenti in regola per entrare. Vi assicuro che anche in Australia è stato così, avevo il permesso, avevo un esenzione per il vaccino. Molte altre persone entrate in Australia nei dieci giorni precedenti al mio arrivo con gli stessi documenti non avevano avuto problemi”.

“Voglio andare a New York e andare in America – ha continuato Djokovic -. Voglio andare in ogni Paese dove posso giocare, sono un giocatore di tennis, non faccio politica, non mi occupo di altre cose perché non mi interessa. Ho le mie opinioni e le sostengo. Rispetto tutti e tutto e mi aspetto che anche gli altri rispettino le mie decisioni. Se avrò il permesso andrò a New York, altrimenti no, non sarà la fine del mondo”.

La situazione però non è così semplice perché Djokovic, che non è vaccinato contro il Covid-19, è iscritto agli Us Open ma non può entrare a New York. Il coach del serbo non ha dubbi: “Ci sono più possibilità che io vinca il torneo di Umago che Nole giochi lo Us Open. Quella di non vaccinarsi è stata una sua decisione e non cambierà idea. Il problema sono anche coloro che hanno eletto Novak come leader dei no vax, cosa assolutamente non vera, perché non ha mai voluto influenzare nessuno”, ha dichiarato Ivanisevic.

Intanto è stata lanciata una campagna di firme per concedere al numero uno al mondo un’esenzione: “Non c’è assolutamente alcun motivo in questa fase della pandemia per non permettere a Djokovic di giocare gli US Open. Il governo degli Stati Uniti e l’USTA devono collaborare per permettergli di giocare. Se i giocatori americani non vaccinati possono giocare, una delle leggende di questo sport deve poter fare altrettanto” è il testo della petizione che ha già raccolto 12.000 firme.