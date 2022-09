US Open, Sinner batte Ivashka: prima volta ai quarti

06-09-2022 08:25

Non era mai accaduto: due italiani ai quarti di finale degli US Open. Dopo Berrettini, anche Sinner conquista il pass per restare in corsa nel torneo newyorkese. L’altoatesino riesce ad imporsi su Ivashka (il bielorusso, nel turno precedente, aveva eliminato l’azzurro Musetti).

Gara tutt’altro che semplice per Sinner che ha dovuto lottare per cinque set per avere la meglio sull’ostico avversario. L’azzurro, numeno 11 del tabellone maschile, ha vinto con i seguenti parziali: 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3. Per Sinner si tratta della sua prima volta nei quarti di finale degli US Open. Sulla sua strada, ora, Alcaraz. L’ennesima sfida tra le due nuove giovani stelle del tennis mondiale. Un match che promette scintille.