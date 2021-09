US Open, Sinner rivela: “Sto lavorando per capire i momenti della partita”

Fatica, sudore, errori e lezioni non possono mancare se si vuole crescere e arrivare al top. Lo sa anche Jannik Sinner che nella notte ha faticato più del previsto contro la wild card Zachary Svajda, giocatore statunitense numero 716 del mondo che nonostante la sconfitta è riuscito a strappare un set all’azzurro.

“Lui è un giocatore molto giovane e anche molto solido, per fargli il punto avrei dovuto andare di più a rete, cosa che non ho fatto complicandomi la vita” ha ammesso l’allievo di Riccardo Piatti.

“All’inizio il mio gioco funzionava bene, poi lui ha cambiato qualcosa, giocando più in lungolinea. Poi c’era vento che cambiava spesso direzione, quindi la partita era veramente difficile, soprattutto dal punto di vista mentale quindi credo di poter essere contento della mia prestazione” ha dichiarato dopo il match un Sinner che, in partita come in allenamento, sta continuando ad apprendere nozioni importanti.

“Con il mio team stiamo lavorando per capire i momenti della partita. Alla fine, tutto si riduce in alcuni momenti importanti in cui hai giocato bene oppure male. Contro Svajda ho iniziato a spingere, poi ho iniziato a tenere un po’ di più nei momenti importanti”.

Sinner ora dovrà mettere a frutto il lavoro svolto in questi primi giorni a Flushing Meadows per superare al terzo turno un avversario ostico come Gael Monfils.

“Ha tanta esperienza, ha giocato tantissime partite in vita sua. Giocare con lui 3 su 5 è ancora più dura, perché lui fisicamente è molto forte, corre tanto e la partita potrebbe essere molto simile a quella di oggi. L’ultima volta che ci siamo incontrati è stato due anni fa e sono cambiate tante cose”.

OMNISPORT | 03-09-2021 11:05