26-01-2023 22:11

E’ il momento più difficile per Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia. I levantini, già in grande difficoltà in campionato, sono stati battuti in casa per 3-1 dall’Athletic Bilbao ed eliminati ai quarti di finale della Coppa del Re.

Il Valencia è naufragato al Mestalla sotto i colpi di Muniain, Nico Williams e Vesga: ora Gattuso deve concentrarsi sulla lotta per la salvezza. I Che sono dodicesimi ad appena 3 punti dalla zona retrocessione.