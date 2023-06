Valverde: dopo la strada il gravel e la vittoria della Ranxo

“Sono felice. Mi sono divertito tantissimo” ha dichiarato il ciclista della Movistar

05-06-2023 11:10

Alejandro Valverde, dopo l’addio al ciclismo su strada, si sta dedicando con successo al gravel. Due gare e due vittorie per il ciclista spagnolo della Movistar. L’ultimo successo ieri a “La Ranxo” gara del calendario UCI World Series svoltasi a Lleida (Spagna). “È stata una gara molto impegnativa – ha dichiarato al quotidiano spagnolo Marca – Mi avevano detto che era molto pedalabile. Era così, ma c’erano anche delle parti tecniche. In fin dei conti, sono felice, mi sono divertito tantissimo. All’inizio, nel gruppo di testa, ho anche avuto modo di parlare un po’ con i colleghi. Poi, nella parte finale, sono riuscito ad andare via da solo e a vincere”.