Van Basten snobba Messi nel giudizio sui più grandi sempre

13-06-2022 17:21

È un’assenza pesante quella di Lionel Messi nell’elenco dei più grandi sempre fatto da Marco Van Basten.

L’ex stella olandese del Milan infatti ha escluso la “Pulce” argentina dalla sua top3 spiegando la sua scelta con motivi di personalità.

“Pelé, Maradona e Cruyff sono per me i tre più grandi giocatori della storia. Da bambino volevo essere come Cruyff. Era il mio amico. Mi manca (…). Anche Pelé e Maradona sono stati incredibili” ha dichiarato Van Basten a France Football.

“Non dimentico Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane. Anche Messi è un giocatore magnifico, ma Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra” ha concluso in maniera alquanto provocatoria il nativo di Utrecht.