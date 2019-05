Varese, continua il matrimonio con Caja

Varese in un comunicato ha annunciato il rinnovo di Attilio Caja fino al 2022: "Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con Attilio Caja. Il tecnico di Pavia, dimostrando grande attaccamento e fiducia al club biancorosso, continuerà a rivestire il ruolo di capo allenatore della prima squadra fino al termine della stagione sportiva 2021-2022".

"La conferma in panchina di coach Attilio Caja è un passo importante che consentirà alla Pallacanestro Varese di avvalersi per altre tre stagioni della collaborazione di un grande professionista con Varese nel cuore che in tutti questi anni ai piedi del Sacro Monte non ha mai fatto mancare il proprio contributo sia in campo sia fuori".

SPORTAL.IT | 28-05-2019 12:46