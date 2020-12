Varese, l'ottimismo di Andrea Conti

La sconfitta contro la Reyer Venezia è costata a Varese l’aggancio nel gruppone di squadre all’ultimo posto della classifica con sei punti.

Il general manager Andrea Conti è però ottimista dopo la prova offerta dai ragazzi di Bulleri contro un avversario di alto livello: “Abbiamo perso per un paio di errori evitabili – le parole di Conti riportate da ‘La Prealpina’ – Non possiamo parlare di occasione persa, ma ho visto lo spirito giusto che serve per salvarci. Contro Treviso voglio vedere lo stesso atteggiamento”.

Conti si sofferma poi sui singoli: “Morse e Scola hanno mostrato di poter fare bene insieme. Sono sicuro che con l’innesto di Beane saremo ancora più forti” la conclusione.

OMNISPORT | 21-12-2020 12:46