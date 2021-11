Vélo d'Or, vince Tadej Pogacar

25-11-2021 15:30

Tadej Pogacar è stato il miglior ciclista del 2021.

Lo sloveno della UAE Emirates, reduce dal secondo trionfo consecutivo al Tour de France, si è infatti aggiudicato il ‘Vélo d’Or 2021‘, il premio assegnato dalla rivista francese ‘Vélo Magazine’ con la collaborazione de ‘L’Equipe’ e Aso, la società che organizza Tour de France e Vuelta Espana.

Pogacar, che è stato competitivo per tutta la stagione riuscendo a conquistare anche una classica di primavera come la la Liegi-Bastogne-Liegi e una di fine annata come il Giro di Lombardia, succede nell’albo d’oro al connazionale Primoz Roglic, vincitore della Vuelta 2021 e secondo in quest’edizione. Al terzo posto il belga Wout Van Aert, vincitore del campoionato nazionale, della Gand Wevelgem e dell’Amstel Gold Race.

Nulla da fare quindi per gli altri candidati, tra i quali Sonny Colbrelli, campione d’Europa e d’Italia su strada e vincitore della Parigi-Roubaix., ma anche Egan Bernal, Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen, Richard Carapaz, Mark Cavendish, Annemiek van Vleuten e il pistard Harrie Lavreysen, oltre che Julian Alaphilppe. Il campione del mondo è però stato eletto ciclista francese dell’anno.

OMNISPORT