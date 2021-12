Venezia-Verona, Paolo Zanetti: "Domani importante la prestazione"

04-12-2021 18:48

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida casalinga di domani contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. Questo sarà il primo Derby veneto in Serie A da Verona-Chievo del marzo 2018 – negli ultimi cinque incontri tra due formazioni venete nel massimo campionato, la squadra di casa è sempre andata a punti (due pareggi seguiti da tre successi).

Ecco le parole di Zanetti:

“Recuperiamo Ebuehi, per Okereke e Vacca è più sì che no. Modolo è a casa con la febbre, vediamo se domattina ne avrà ancora. Sigurdsson no, Maenpaa è a casa con il mal di schiena. Gli altri ci sono tutti”.

“Parlo poco dell’avversario perché sono concentrato sul noi stessi. Il Verona è una squadra che ha grande ritmo e grande aggressività, la classifica che ha se la merita tutta, è l’ideale perché ci costringe a tirare fuori il 100%. Se non accadrà probabilmente perderemo anche questa, dando il massimo abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti, altrimenti possiamo perdere con tutti, è un discorso che ripeto sempre e va avanti anche ora che abbiamo 15 punti. Contro l’Atalanta abbiamo avuto paura della loro forza, ma allo stesso tempo ci è mancata un po’ di aggressività e forse perché ci siamo adagiati sulla nostra classifica. Dobbiamo andare in campo consapevoli che per ogni punto è un guadagno, al di là del risultato ci dev’essere la prestazione”.

OMNISPORT