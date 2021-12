Venezia-Juventus, Paolo Zanetti: "Abbiamo dato una bella risposta"

11-12-2021 21:11

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha preso la parola in conferenza stampa per commentare il bel pareggio ottenuto contro la Juventus di Allegri per 1-1. Nelle ultime sette sfide esterne di Serie A contro squadre neopromosse la Juventus non ha vinto cinque volte (4N, 1P), tante quante nelle precedenti 25.

Queste le parole di Zanetti:

“La squadra ha risposto ad un momento difficile, venivamo da una batosta grossa. Abbiamo giocato da squadra e abbiamo meritato questo punto che è un punto d’oro. Ce la siamo giocata a viso aperto. Anche quando siamo andati sotto abbiamo avuto carattere. Caldara? E’ di proprietà del Milan ma qui è un leader e sta tornando ad essere il giocatore che era. E’ una scommessa vinta perché il ragazzo sta bene e le sue qualità sono indiscutibili. Speriamo che resti a Venezia. Aramu? Mattia è un ragazzo straordinario, guardate la fase di non possesso che ha fatto, oggi è riuscito a far ben entrambe le fasi. Secondo me ha fatto la sua miglior partita da quando è qui. Io cerco di essere me stesso e di toccare i cuori dei miei giocatori e, dopo il ko arrivato contro l’Hellas, oggi una visto una risposta dei miei ragazzi”.

OMNISPORT