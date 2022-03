Venezia, Zanetti: “Oggi non abbiamo meritato la serie A”

20-03-2022 15:25

Arrabbiato e deluso Paolo Zanetti dopo la sconfitta del suo Venezia con la Sampdoria: “Le contestazioni sono corrette e giuste, il pubblico è arrivato con entusiasmo e noi abbiamo fatto una prestazione scadente. A questi livelli non si possono regalare certi gol, poi diventa una salita dura da recuperare. Purtroppo in questo periodo abbiamo la capacità di distruggere in un attimo ciò che prepariamo. Questi errori sono responsabilità mia, non stiamo dimostrando di meritare questa categoria”.

OMNISPORT