Kevin Lasagna ha ringraziato tutti dopo l’operazione al ginocchio sinistro. L’attaccante del Verona, che ha subito un intervento di meniscectomia selettiva interna, ha postato un video mostrando la sua gamba fasciata.

“Grazie per tutti i messaggi d’affetto ricevuti e grazie al Professor Mariani e il suo staff per l’intervento tecnicamente riuscito. Ora tempo di recuperare, ci rivediamo presto in campo”, sono le sue parole su Instagram.

OMNISPORT | 21-07-2021 23:30