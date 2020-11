Verona 2020-21, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Verona è anche quest’anno una delle squadre più parsimoniose per quanto riguarda gli ingaggi dei suoi calciatori. Il totale ammonta a circa 11milioni di euro. Un solo giocatore oltre il milione di euro di ingaggio all’anno: il croato Nikola Kalinic che per questa stagione porterà a casa 1,5 milioni di euro. Tutti gli altri giocatori gialloblu hanno ingaggi inferiori al milione di euro. I due giocatori più costosi sono due attaccanti: Di Carmine e Favilli che guadagnano 0,7 milioni. Per il resto la formazione scaligera è lontanissima dai numeri dei top team. Interessante notare che il giovane difensore Matteo Lovato, lanciato come erede di Kumbulla e considerato uno dei giovani più interessanti del campionato è accreditato di un ingaggio di “soli” 80mila euro all’anno.

Verona 2020-21: ingaggi di Kalinic, Barak, Favilli e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio Nikola Kalinic 1,5 Samuel Di Carmine 0,7 Andrea Favilli 0,7 Koray Günter 0,6 Giangiacomo Magnani 0,6 Darko Lazovic 0,6 Marco Silvestri 0,5 Federico Dimarco 0,5 Marco Faraoni 0,5 Federico Ceccherini 0,5 Miguel Veloso 0,5 Antonin Barak 0,5 Mattia Zaccagni 0,5 Ronaldo Vieira 0,5 Adrien Tameze 0,5 Alan Empereur 0,4 Pawel Dawidowicz 0,3 Kevin Rüegg 0,3 Yildirim Mert Çetin 0,25 Eddie Salcedo 0,2 Ebrima Colley 0,2 Alessandro Berardi 0,15 Ivor Pandur 0,15 Andrea Danzi 0,12 Bruno Amione 0,1 Matteo Lovato 0,08

VIRGILIO SPORT | 05-11-2020 18:40