Verona-Lazio 0-1: Milinkovic-Savic al 92', le pagelle

Con Inzaghi a casa con il Covid-19 e Juric out per squalifica, la sfida tra i vice allenatori se la aggiudica Farris. Verona-Lazio finisce 0-1 in extremis: decide il colpo di testa di Milinkovic-Savic.

Primo tempo intenso, con occasioni che non tardano ad arrivare. La prima della partita è una soluzione volante di Milinkovic-Savic che finisce larga di poco. Vicino al goal anche Immobile, una fiammata che fiinisce sul palo. I padroni di casa si rendono pericolosi dalle parti di Reina con Lazovic, che fa il vuoto sulla sua sinistra – contro un Akpa-Akpro fuori ruolo e non sempre a suo agio – ma davantti al portiere sbaglia.

Ripresa che inizia col botto: Caicedo, oggi spalla di Immobile, ne salta due e segna, ma Chiffi e il Var annullano per una sbracciata in faccia a Magnani. La partita stenta comunque a decollare, complice anche la poca lucidità delle due squadre negli ultimi venti metri.

Con un Luis Alberto particolarmente nervoso, i biancocelesti si affidano a Muriqi e Pereira per il finale, ma decide Milnkovic-Savic con un colpo di testa in pieno recupero, trovato dalla penellata di Radu. Tre punti per la Lazio, che si tiene a 4 punti dalla zona Champions.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

VERONA-LAZIO 0-1

Marcatori: 92′ Milinkovic-Savic (L)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Dawidowicz 5.5, Magnani 5.5, Dimarco 6 (76′ Ceccherini 5.5); Faraoni 6, Miguel Veloso 5.5 (69′ Ilic 6), Sturaro 6, Lazovic 6; Barak 6 (85′ Salcedo s.v.), Zaccagni 6 (76′ Bessa 6); Lasagna 5.5 (85′ Kalinic s.v.).

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Marusic 6.5, Acerbi 6, Radu 6.5; Akpa Akpro 5.5 (83′ Escalante s.v.), Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (83′ Parolo s.v.), Luis Alberto 5.5 (75′ Pereira 6), Fares 5.5 (75′ Lulic 6); Caicedo 6.5 (68′ Muriqi 6), Immobile 6.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Caicedo, Luis Alberto (L).

Espulsi: –

OMNISPORT | 11-04-2021 17:22