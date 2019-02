Tony D’Amico non ha dimostrato, almeno in questa circostanza, self control. Il ds del Verona si è lasciato andare a un pesante sfogo dopo l’1-1 contro il Crotone, ai limiti della censura.

“Non dovrei farti parlare, è dal primo giorno che rompete il c…! Avete detto che il mercato lo guidava Riso (procuratore, ndr) ma abbiamo solo un giocatore sotto la sua procura. Mai una smentita!”. Il giornalista sotto attacco, a questo punto, esce.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2019 14:32