Verratti innamorato di Jessica Aidi. Chi è la nuova fidanzata

A osservarla, nelle foto posate e negli scatti professionali che offrono gli archivi fotografici, Jessica Aidi vanta una indubbia avvenenza. Questa giovane modella, cameriera nella vita reale, ha maturato una certa notorietà non per la bellezza che scaturisce dalle immagini che la ritraggono, ma per essersi legata a Marco Verratti, calciatore del PSGe della Nazionale, con cui avrebbe intrecciato una relazione appena sei mesi fa.

Il loro primo incontro, stando alle indiscrezioni riportate dalla stampa locale, sarebbe avvenuto in un ristorante, teatro del primo incontro tra i due. Per il giocatore del Paris Saint Germain sarebbe stato un colpo di fulmine: in pochissimo tempo avrebbe maturato la decisione di lasciare la sua storica compagna, Laura Zazzara, con cui stava insieme da ben 10 anni e con cui ha avuto due figli, Tommaso e Andrea.

Sui social circolano già delle foto dei due mano nella mano, per le vie parigine. E il settimanale “Chi” ha pubblicato delle foto proibite della coppia alle Baleari, precisamente ad Ibiza, mentre i due si scambiano effusioni in spiaggia, tra bagni di mare e pausa sul lettino. Una disinvoltura che sancisce un legame di dominio pubblico e che entrambi non intendono più nascondere.

VIRGILIO SPORT | 06-06-2019 11:22