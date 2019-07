Vice-Sirigu, Cairo si espone

Una delle priorità per il mercato del Torino è trovare una riserva a Salvatore Sirigu.

Nelle ultime ore sembra sfumata l'idea Paleari, mentre non si è concretizzata l'ipotesi Karnezis. Dal ritiro di Bormio, Urbano Cairo si è espresso in merito alla situazione: "Ci sono varie possibilità e dobbiamo scegliere anche una filosofia: se puntare su un giovane o meno giovane".

"Bisogna stare attenti anche agli equilibri nello spogliatoio. I portieri non titolari devono essere persone per bene. Tutti hanno voglia di giocare, ma se vuole giocare e da fastidio al primo portiere non è mai bello" ha concluso il presidente granata.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 13:54