Vince anche la Reyer, De Raffaele è felice

La prima giornata della Serie A di basket si chiude con la vittoria per 75-67 della Reyer Venezia su Brindisi. Un successo con il quale gli orogranata rispondono alle vittorie, tra le altre, dell’Olimpia Milano su Reggio Emilia (87-71), della Dinamo Sassari su Pesaro (95-85) e della Virtus Bologna su Cantù (84-65).

Felice, nel postpartita, coach Walter de Raffaele, che in sala stampa ha commentato: “E’ molto importante iniziare bene il campionato. In difesa siamo stati solidi con tutti i giocatori per quaranta minuti, contro un avversario non facile. Si è vista un po’ di differenza di preparazione, ma alla fine era importante avere questa attitudine. Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi, soprattutto a quelli che, pur volendo, non potevano sostenerci dal vivo stasera”.

OMNISPORT | 27-09-2020 23:39