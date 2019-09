Vincenzo Esposito aspetta i nazionali

La lunga trasferta in terra d’Emilia della Germani Basket Brescia si chiude con una sconfitta, maturata sul parquet del PalaFerrari di Castel S. Pietro Terme al cospetto della Fortitudo. La squadra bolognese, neopromossa in Serie A, prosegue il suo percorso netto in preseason, conquistando il successo con il punteggio di 85-76.

"Tre partite in quattro giorni si sono fatte sentire, considerata anche l’assenza di qualche giocatore e il ritardo di condizione di qualcun altro – spiega il coach dei lombardi Vincenzo Esposito al termine della gara -. La sconfitta ci può stare, non abbiamo avuto tempo per preparare la partita come avremmo dovuto. Abbiamo fatto fatica, giocando una partita con poca energia e avendo anche un po’ troppa fretta, soprattutto nel momento in cui siamo andati sotto nel punteggio. Ci sono mancate energia e concentrazione in difesa e abbiamo parlato poco, senza aiutarci. La partita va vista come un momento di stanchezza dopo un carico importante, che avevamo messo in preventivo disputando tre partite in quattro giorni, prima di iniziare lo sprint finale".

"Vitali e Abass si aggiungeranno al gruppo a partire da lunedì prossimo – conclude il coach della Leonessa -, ora sfrutteremo i prossimi giorni per sistemare un po’ di cose e cercare di mettere in condizione soprattutto Sacchetti e Koenig che, per motivi diversi, sono indietro nella condizione rispetto al resto della squadra".

SPORTAL.IT | 10-09-2019 20:56