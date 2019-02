Vincenzo Nibali, fumata grigia sul contratto

Fumata grigia tra Vincenzo Nibali e la Bahrain Merida per il rinnovo del contratto in scadenza a fine anno. L'incontro tra il ciclista siciliano, il Principe Nasser Bin Hamad Al Khalifa e i vertici del team non avrebbero portato a reali passi in avanti nella trattativa, riporta Tuttobiciweb.

Le parti sarebbero ancora distanti, e la Trek Segafredo resta in pole position tra le scelte dello Squalo per la prossima stagione. La volontà di Nibali è di chiudere al più presto per concentrarsi solo sugli impegni in strada.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 10:40