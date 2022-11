Vingegaard sogna grandi battaglie: "Voglio sfidare Evenepoel e Pogacar"

12-11-2022 15:04

E’ iniziata la parentesi invernale per il ciclismo, ma il vincitore del Tour 2022 Jonas Vingegaard immagina già battaglie sulle strade: “Non ho paura a sfidare Evenepoel o Pogacar” racconta a Het Nieuwsblad: “Non vedrei l’ora di vivere un momento così e non dimenticherei Roglic e Bernal. Voglio gareggiare con i migliori: se vincessi una grande corsa così, sarebbe un successo che varrebbe di più”.

Il danese si sofferma in particolare su Remco Evenepoel, vincitore della Vuelta prima e del Mondiale australiano poi: “Potremmo essere alleati, avremmo beneficio ad avere una corsa dura. Certo, solo fino al momento in cui non dovremmo confrontarci direttamente. Remco alla Vuelta a España è stato veramente forte e ora non saprei dire a che punto saremmo in un confronto diretto”