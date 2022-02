Virtus col fiatone a Varese, Brescia è insuperabile

06-02-2022 22:48

La Serie A1 di basket ha completato domenica la 19ª giornata.

Dopo i successi negli anticipi di Milano a Trento e di Treviso su Tortona, si sono registrate le affermazioni interne di Pesaro su Cremona (93-87) e di Brindisi, che ha dilagato contro la Fortitudo, travolta per 89-75.

Colpo esterno per Brescia, che a Reggio Emilia infila la settima vittoria consecutiva (93-86), risultato che ha proiettato la squadra di Magro al terzo posto, ma il match più atteso della giornata era il posticopo dell’Enerxenia Arena di Varese, dove era di scena la Virtus Bologna.

Gara tiratissima con gli emiliani che sembravano padroni dopo il primo quarto per poi subire la prodigiosa rimonta della formazione di Roijakkers, avanti di sette all’intervallo lungo. Bologna ancora su nel terzo periodo chiuso a +9, ma finale col fiatone: la rimonta varesina si ferma sull’80-81, prima sconfitta per il tecnico olandese, mentre la squadra di Scariolo resta in scia all’Olimpia.

Rinviate Trieste-Sassari e Napoli-Venezia a causa dei focolai nei gruppi squadra dei giuliani e dei campani.

