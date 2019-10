Virtus, infortunio per Weems

Kyle Weems, ala della Virtus Bologna, ha subito un risentimento muscolare che gli impedirà di giocare la partita di Eurocup contro il Maccabi Rishon Lezion, in programma nella serata di mercoledì.

"Virtus Pallacanestro Bologna comunica che, in seguito ad un risentimento muscolare, manifestatosi al termine della gara contro Venezia dello scorso 6 ottobre, Kyle Weems verrà tenuto precauzionalmente a riposo in occasione della gara odierna di 7Days EuroCup – si legge nel comunicato stampa che il club bolognese ha diffuso in merito nel pomeriggio -. Il giocatore ha già iniziato il programma di recupero in vista della prossima gara di Campionato contro Pesaro".

SPORTAL.IT | 09-10-2019 15:57