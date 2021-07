Virus influenzale per Simona Quadarella, rinviata la partenza per Tokyo

Ieri, tra i 137 passeggeri dell’Airbus A330 partiti per Tokyo dall’aeroporto di Fiumicino c’erano anche i nuotatori, i canottieri e i velisti qualificati per i Giochi che iniziano tra dieci giorni. Avrebbe dovuto esserci anche Simona Quadarella, ma la 22enne romana è dovuta rimanere a casa. Il motivo è una fastidiosa influenza dovuta a un virus che ha colpito anche un compagno di allenamento e che le causa anche problemi gastrointestinali.

Non è Covid-19, poiché la campionessa del mondo dei 1500 stile libero e argento iridato degli 800 stile libero si è sottoposta ieri a tampone, che ha dato esito negativo. Ma questo contrattempo è un ostacolo non da poco nel percorso di preparazione per le Olimpiadi, e oltretutto si aggiunge alla mononucleosi che ha colpito Gregorio Paltrinieri, il quale volerà a Tokyo il 23, giorno della cerimonia d’apertura. Simona effettuerà altri due test molecolari a 96 e a 72 ore dalla partenza per il Giappone, che sarà fissata nei prossimi giorni.

