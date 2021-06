Viviani, l’Adriatica Ionica Race viatico fondamentale per Tokyo

Dopo un Giro d’Italia piuttosto opaco, Elia Viviani si appresta a tornare in gara all’Adriatica Ionica Race, corsa che, con le sue tre tappe, rappresenterà per l’olimpionico l’ultimo (allenante) impegno agonistico prima delle gare su pista alle Olimpiadi.

Tra un ritiro in altura e l’altro, la manifestazione organizzata da Moreno Argentin rappresenterà un test importante per il veronese che, per l’occasione, sarà in corsa con la maglia della Nazionale guidata dal CT Davide Cassani.

“Ho dei bellissimi ricordi di questa corsa, passa vicino a casa, ci sono sempre stati tanti tifosi. Correrla con la maglia della Nazionale italiana sarà qualcosa ancora di più importante e saranno tre giorni belli sia per l’atmosfera che per il tipo di gara. Spero che anche quest’anno ci sia tanta gente sulle strade, ovviamente nel rispetto dei protocolli sanitari” ha affermato lo sprinter di Isola della Scala che ha già puntato la frazione inaugurale con arrivo ad Aviano.

“Delle tre è la più adatta alle mie caratteristiche: ci sono continui saliscendi su percorsi che conosco bene perché Elena Cecchini, la mia compagna, vive da quelle parti. Quando sono a Udine, ci alleniamo proprio su quelle strade: è probabile un arrivo in volata, sarà una bella occasione per rilanciarmi un po’, ho tanta voglia di tornare a vincere, chissà che sia una giornata buona”.

La speranza, in vista della rassegna a cinque cerchi dove Viviani è chiamato a difendere un pesantissimo oro, è che il velocista della Cofidis possa davvero tornare ad alzare le braccia al cielo dopo quasi tre mesi di digiuno e fare così il pieno di fiducia e convinzione per le Olimpiadi.

OMNISPORT | 12-06-2021 09:56