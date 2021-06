VNL femminile: l'avventura dell'Italia si chiude con 4 vittorie

Si è conclusa con 4 vittorie e 16 punti la VNL dell’Italia femminile guidata da Cesare Bregoli, esperienza che ha messo in evidenza la crescita del gruppo azzurro.

Gruppo da cui il C.T della Nazionale, Davide Mazzanti, ha infatti recentemente coinvolto 7 atlete che si sono già aggregate al collegiale in corso di svolgimento a Caorle in preparazione alle prossime Olimpiadi.

A conquistare il pass per la Final4 di VNL, in programma il 24 e 25 giugno, sono state USA, Brasile, Giappone e Turchia.

Risultati ultimo turno 20 giugno 2021



Repubblica Dominicana – Germania 3 – 2 (25-21, 25-22, 14-25, 25-27, 15-9)

Cina – USA 3 – (25-10, 25-20, 25-17)

Thailandia – Italia 1 – 3 (35-33, 21-25, 25-27, 20-25)

Giappone – Serbia 3 – (25-12, 25-22, 25-15,,)

Russia – Polonia 2 – 3 (17-25, 25-20, 16-25, 25-22, 7-15)

Corea Del Sud – Olanda 2 – 3 (20-25, 25-23, 18-25, 25-22, 12-15)

Belgio – Canada 3 – (26-24, 25-17, 25-17)

Brasile – Turchia 3 – 1 (25-18, 25-16, 25-27, 25-15)

OMNISPORT | 21-06-2021 12:27