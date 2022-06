VNL maschile, altra positività in casa Italia

18-06-2022 10:58

Nella serata di ieri, 17 giugno, il centrale azzurro Lorenzo Cortesia è risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo non potrà prendere parte alla trasferta nelle Filippine, per la seconda settimana di gioco della Volleyball Nations League 2022.

Al suo posto è stato convocato Fabio Ricci.

Nel frattempo il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, dopo essersi negativizzato dal Covid-19, è in volo verso l’Italia: il suo rientro è previsto per il pomeriggio di oggi.

I convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Fabio Ricci.

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli.