Volley, che fatica per l'Italia: gli azzurri vincono in rimonta sul Canada

Che fatica! Inizia con una vittoria, il torneo olimpico dell‘Italia del volley maschile.

La squadra di Blengini si deve però sudare fino all’ultimo l’agognata vittoria. La formazione italiana, sotto 2 a 0 è costretta a rimontare e imporsi al tie – break. Opaca per non dire del tutto spenta la prestazione del giocatore più atteso, il capitano Ivan Zaytsev sostituito poi da un buon Luca Vettori.

Brilla la stella del giovane talento dell’Itas Trentino, Alessandro Michieletto autore di una prestazione da 24 punti al debutto olimpico a soli 19 punti.

Tra le altre note positive l’altro veterano di questo gruppo, Osmani Juantorena con Simone Anzani subentrato, al centro, a Matteo Piano che non è apparso in grande forma.

A sorpresa poi Blengini ha anche schiarato dal primo minuto Galassi che ha festeggiato il debutto olimpico e i 24 anni. Ora l’Italia si prepara a una sfida a dir poco ostica: il 26 (alle 7.20 italiane) c’è la Polonia, la favorita di tutto il torneo.

Questo il commento del C.T, a fine match: “C’è stata molta sofferenza, sapevamo però sarebbe stata molto dura, non solo essendo l’esordio, ma anche perché il Canada è una squadra di grande qualità ed esperienza. Oggi la nostra battuta-ricezione non ha funzionato come volevamo e dobbiamo crescere. Alessandro è stato molto bravo ha fatto dei passi da gigante, continuando a crescere, nonostante quest’estate sia già partito da una base eccellente. L’esperienza maturata in VNL penso sia stata importante, faceva parte di un piano strategico per la sua crescita”.

Italia-Canada 3-2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11)

OMNISPORT | 24-07-2021 06:11