Volley, Chirichella incita le sue in vista del derby italiano di Champions

Cristina Chirichella si prepara a scendere in campo per le semifinali di Champions League con la sua Novara che cercherà l’impresa contro l’Imoco Conegliano nel derby made in Italy.

Le venete hanno infatti realizzato il record di oltre 50 partite consecutive vinte e non perdono una partita ufficiale dalla finale europea del 2019 a Berlino.

Queste le parole della capitana dell’Igor Gorgonzola Novara riportate da’volleynews’: “Sapevamo fin dal sorteggio che una volta superato il Fenerbahce ci saremmo trovati a vivere un derby italiano e che chi avesse superato il turno, tra Conegliano e Scandicci, sarebbe stato un avversario di altissimo livello. Conegliano è una formazione fortissima, che può vantare campionesse in ogni reparto di gioco ma personalmente credo che qualsiasi avversario ci si trovi ad affrontare in una semifinale di Champions League sia lì con merito e che quindi rappresenti un ostacolo molto tosto. Nel match di ritorno in campionato abbiamo messo in campo qualcosa in più rispetto alla gara d’andata, anche se purtroppo non è bastato e ottenere il successo. Ora nel doppio confronto serviranno due partite senza sbavature per centrare la qualificazione alla finalissima. Di certo daremo tutto per difendere il titolo conquistato a Berlino“.

OMNISPORT | 06-03-2021 15:57