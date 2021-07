Volley, debutto olimpico da top scorer per Michieletto

Alessandro Michieletto è stato il vero trascinare dell’Italvolley maschile nella vittoria in rimonta contro il Canada.

Il giocatore, di soli 19 anni, figlio d’arte e giocatore di Trentino Volley, non ha avuto problemi alla prima partita a una Olimpiade e ha realizzato ben 24 punti dimostrandosi il migliore dei suoi.

A fine match, queste le sue parole: ” Mi trovo molto bene con i miei compagni questo mi fa rendere di più. Questo è solo l’inizio, sapevamo sarebbe stata una battaglia e ce ne saranno molte altre. Dobbiamo assolutamente crescere, io ho cercato di dare il mio meglio per aiutare la squadra a uscire da una situazione molto complicata. Siamo stati bravi a trovare una maniera per cambiare rotta, questo accade ai grandi gruppi e noi lo abbiamo fatto. Quando sono andato in battuta ho cercato di tirare al massimo perchè è un fondamentale che può far girare il match e oggi mi è andata bene”.

OMNISPORT | 24-07-2021 07:17