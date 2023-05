Volley donne, qualificazioni Olimpiadi: ecco quando gioca l'Italia

Le azzurre saranno in Polonia dal 16 al 24 settembre. Avversarie Thailandia, Colombia, Usa, Germania, le padrone di casa, Corea del Sud e Slovenia

29-05-2023 14:31

La Federazione internazionale di volley ha comunicato gli orari di gioco dei tornei validi per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia femminile è inserita nella Pool C, giocherà dal 16 al 24 settembre in Polonia, le avversarie saranno Corea del Sud, la Slovenia, la Thailandia, la Colombia, gli Stati Uniti, la Germania e le padrone di casa. Passano il turno le prime due di ogni Pool.

Ecco il calendario delle azzurre:

16 settembre

Italia – Corea del Sud ore 20.45

17 settembre

Italia – Slovenia ore 20.45

19 settembre

Italia – Thailandia ore 14.30

20 settembre

Italia – Colombia ore 11.30

22 settembre

Italia – Stati Uniti ore 20.45

23 settembre

Italia – Germania ore 20.45

24 settembre

Polonia – Italia ore 20.30