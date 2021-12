Volley, Europei 2023 si disputeranno in Italia

21-12-2021 15:32

Nel corso della conferenza stampa di fine stagione tenuta da Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, è stato annunciato che l’Italia ospiterà gli Europei di Pallavolo nel 2023 sia maschili che femminili. Entrambe le nostre rappresentative sono Campioni in carica, e dunque avranno la possibilità di difendere il titolo in casa propria.

Partiamo dal torneo maschile, dove le città ospitanti saranno ben cinque: il match inaugurale, un girone preliminare (con gli azzurri in campo), due ottavi di finale e altrettanti quarti di finale, semifinali e finali si disputeranno nel Belpaese. Per quanto riguarda la parte femminile le città saranno quattro: il match d’apertura, un girone preliminare (con le azzurre in scena), alcuni ottavi di finale e i seguenti quarti di finale. Semifinali e finali invece verranno giocati in un altra nazione.

Dopo otto anni di assenza gli Europei torneranno in Italia (in quel caso vittoria della Bulgaria): sarà la quarta volta nella storia considerando anche 1946, 1971 e quelli trionfali del 2005 (condivisi con la Serbia). Per le donne sarà invece la quinta volta: 1971, 1991, 1999, 2011.

Si attendono conferme dalla FIVB invece per quanto riguarda la richiesta dell’Italia di ospitare le fasi finali della Nations League.

