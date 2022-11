Volley f., Conegliano torna in campo dopo la Supercoppa

30-11-2022 10:26

Solo un paio di giorni per festeggiare il successo in Supercoppa Italiana che la Prosecco Doc Imoco Conegliano deve già ripartire per una lunga trasferta in casa della CBF Balducci HR Macerata. Il primo scontro nella storia tra le due formazioni, valido per la dodicesima giornata, è stato anticipato a causa del Mondiale per Club, che impegnerà le pantere dal 14 al 18 dicembre. Le arancionere, dopo la vittoria su Bergamo che ha regalato due fondamentali punti in classifica, affrontano il match con grande serenità, consapevoli della forza dell’avversario e con un occhio anche ai prossimi impegni tra cui il match di domenica prossima a Busto. Si prospetta un’atmosfera densa di emozioni al Banca Macerata Forum, con il pubblico pronto a inondare di arancione il palazzetto per assistere alla sfida contro le supercampionesse. Lato Conegliano, il compito non facile di dimenticare in fretta il primo trofeo stagionale e ritrovare la concentrazione in vista un impegno da non sottovalutare, per mantenere l’imbattibilità in campionato e infilare l’undicesima vittoria consecutiva.

Queste le parole di coach Santarelli: “In questo momento dobbiamo essere brave a resettare quello che abbiamo fatto pochi giorni fa e rimettere la testa sul campionato, in questo periodo vogliamo fare più punti possibili per avere alla fine del girone d’andata la migliore posizione per la Coppa Italia. Dobbiamo concentrarci sul presente, non possiamo permetterci né di cullarci sulla bella vittoria in Supercoppa, né guardare avanti al Mondiale. Macerata non è avversaria facile, sono neopromosse e vivono con molto entusiasmo questo inizio di stagione, hanno fatto un ottimo risultato anche nell’ultima casalinga contro Bergamo, non ci regaleranno niente dobbiamo averlo bene in mente. Io continuerò con le rotazioni perchè ho il roster praticamente al completo, considerando che gli impegni si susseguono e domenica avremo un altro match difficilissimo con Scandicci. Vogliamo arrivare a fine settimana con più punti possibili, in vista anche dell’inizio della Champions, quindi concentrazione massima”.

SERIE A1

12° GIORNATA

Mercoledì 30 novembre ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Marotta-Mesiano