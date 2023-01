Volley Femminile, Carlotta Cambi torna a Novara

03-01-2023 15:26

Carlotta Cambi è la nuova palleggiatrice dell’Igor Gorgonzola Novara. Dopo il brutto infortunio che ha colpito la regista americana Jordyn Poulter costringendola a chiudere con largo anticipo la stagione, il club è corso ai ripari assicurandosi le prestazioni di un’altra valida giocatrice, già conosciuta nell’ambiente: Cambi infatti aveva indossato la casacca novarese nella stagione 2016/17 quella dello scudetto in finale contro Modena.

Questo uno stralcio delle sue prime parole riportate dal portale volleyball.it: “L’occasione Novara è maturata negli ultimi giorni ed ho accettato di slancio e con entusiasmo. Sono ancora un po’ scombussolata ma ho tanta voglia di iniziare a lavorare con la squadra in palestra e di scoprire, assieme alle mie nuove compagne, dove potremo arrivare. Credo che Novara fin qui abbia dovuto fare i conti con le problematiche dovute al Mondiale e alla stanchezza di chi vi ha preso parte, oltre alla sfortuna legata gli infortuni ma sono anche convinta che ci siano tutti i presupposti per fare un’ottima seconda parte di stagioni”.