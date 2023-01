Volley femminile – Chieri, Novara e Perugia ok negli anticipi

15-01-2023 10:32

Sabato d’anticipi per la serie A1 di volley femminile.

Sono tre le sfide che hanno dato il là alla 2° giornata del girone di ritorno.

Innanzitutto il derby tra Chieri e Cuneo . A trionfare per 3-1 sono state le ragazze di Bregoli con i parziali di 25-21, 25-20, 22-25, 25-22 i quali dimostrano ampiamente l’andamento di un match piuttosto combattuto. A prendersi la scena ecco la schiacciatrice polacca Olivia Rozanski , la più in gas tra le sue (19 punti). In affanno, invece, Grobelna e Cazaute.

Tutto facile per l’Igor Gorgonzola che batte Pinerolo con un netto 3-0 (25-12, 25-17, 25-22). Il tabellino racconta una distribuzione dei punti in grande equilibrio, con Bonifacio mattatrice grazie ai suoi 15 palloni messi a terra.

Bene anche Perugia che si aggiudica la delicata sfida salvezza con Macerata . Il finale è di 3-2, gara combattuta con tanti ribaltamenti di fronte (25-16, 25-18, 23-25, 24-26, 15-9). Fondamentale l’apporto di Gardini e Guerra che mettono a referto rispettivamente 25 e 24 punti.

In questa domenica la giornata si completerà con Milano – Casalmaggiore, Firenze – Bergamo, Vallefoglia – Scandicci, Conegliano – Busto Arsizio.