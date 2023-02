Dopo le vittorie in Champions spazio alle altre competizioni

01-02-2023 16:52

A sei giorni dalla delusione di Coppa Italia contro Bergamo, la Savino Del Bene Scandicci torna in campo in Europa per dimenticare il quarto di finale della competizione nazionale. La squadra di coach Barbolini affronterà a Palazzo Wanny, questa sera alle ore 20, il Palmberg Schwerin per il turno di andata dei playoff di CEV Cup.

Si alza l’asticella della CEV Cup per la e-work Busto Arsizio, che trova sulla sua strada il THY Istanbul nell’andata dei playoff in programma, sempre questa sera alla e-work arena (start ore 20.30). Una partita difficile anche per il roster del THY di alto livello e che presenta almeno tre top player: la palleggiatrice Naz Aydemir Akyol, l’opposto Van Rik e la schiacciatrice Orthmann.

Oltre la Cev Cup sono in programma anche le gare di Cev Challenge Cup.

In campo la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Dopo la qualificazione ottenuta negli ottavi contro le greche del Panathinaikos, le avversarie che ora attendono le biancoblù nei quarti di finale sono le olandesi dello Sliedrecht. La gara d’andata si gioca questa sera (ore 19,30) in Olanda; ritorno mercoledì 8 febbraio (ore 20) al PalaRuffini di Torino.

CEV CUP

PLAYOFF – ANDATA

Savino Del Bene SCANDICCI- SSC Palmberg SCHWERIN 01/02 – ore 20:00

e-work BUSTO ARSIZIO – THY ISTANBUL 01/02 – ore 20:30

CEV CHALLENGE CUP

QUARTI DI FINALE – ANDATA

SLIEDRECHT Sport – Reale Mutua Fenera CHIERI 01/02 – ore 19:30