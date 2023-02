Volley femminile: per l’Italia la Nations League 2023 parte dalla Thailandia

È stato decretato il calendario del primo grande appuntamento dell’anno che vedrà le azzurre pronte a difendere il titolo salvo poi tuffarsi negli Europei e nel torneo di qualificazione per Parigi 2024.

10-02-2023 20:05

Manca ancora qualche mese all’estate ma è bene documentarsi con largo anticipo su quali saranno gli appuntamenti imperdibili. Quanto al volley femminile il primo in assoluto sarà la Nations League torneo in cui le azzurre del ct Mazzanti sono chiamate a difendere il titolo conquistato un anno fa.

Si parte dalla Thailandia (Antalya) che vedrà scendere sul taraflex l’Italia a partire dal 30 maggio dove sfideranno Polonia, Usa e Turchia.

Dal 14 al 18 giugno sarà la volta di Honk Hong e della Cina dove Sylla & co affronteranno Bulgaria, Repubblica Domenicana, Olanda e proprio le padrone di casa cinesi.

L’ultimo step della fase preliminare andrà in scena di nuovo in Thailandia ma questa volta a Bangkok dal 28 giugno al 2 luglio dove gli avversari saranno Brasile, Canada, Croazia e Giappone.

Se le “ragazze terribili” saranno tra le migliori otto, accederanno alla Final Eight ad Arlington in USA dove dal 12 al 16 luglio, in una serie di sconti diretti, verrà eletta la vincitrice della kermesse.