Volley, l'Imoco alla ricerca della vittoria consecutiva numero 61

Domani alle 18.00, le pantere dell’Imoco Conegliano cercheranno la vittoria consecutiva numero 61, visto che non perdono un match da dicembre 2019. L’appuntamento è contro Scandicci per gara due dei play off scudetto che determineranno chi andrà in finale. Dall’altra parte è Novara a guidare la serie per 1 a 0 dopo la vittoria al quinto set con la Saugella Monza.

Santarelli, alla vigilia del match, spiega: “In gara 1 abbiamo fatto vedere che se giochiamo al massimo e spiangiamo sempre sull’acceleratore possiamo mettere sotto le nostre avversarie, se invece, come accaduto nel primo set, commettiamo errori Scandicci può far vedere il suo valore e metterci in difficoltà”.

OMNISPORT | 09-04-2021 15:00