Volley maschile: A giocarsi lo scudetto saranno Civitanova e Trento

Semifinali avvincenti decise a gara 5, cadono dopo una lunga battaglia Milano e Piacenza con la Lube che trova il ruggito finale e con Michieletto & co pronti a giocarsi l’ultimo atto.

25-04-2023 22:29

Ci è voluta gara 5 per determinare le due finaliste dei playoff di Superlega maschile. A prendersi la scena sono state Civitanova e Trento e saranno proprio loro a giocarsi il titolo 2022/23.

Andando con ordine. I ragazzi di Blengini si sono trovati opposti ancora una volta alla vera sorpresa del girone, quella Milano che ha sognato in grande e a lungo. Dopo aver pareggiato la serie 2-2, la bella ha visto lo Zar e compagni trionfare 3-1 con i parziali di 27-25, 25-22, 23-25, 27-25 a dimostrazione di quanto anche questo match sia stata tiratissimo. Sugli scudi Nikolov che ha messo segno 21 punti, Yant che si è fatto trovare pronto in 15 occasioni, ed infine Zaytsev, bravo a sigillare la sua prestazione con 17 colpi vincenti. Onore a Milano che è uscita tra gli applausi dopo aver messo regalato mille emozioni in una post season da urlo. Ora i ragazzi di Piazzi si contenderanno, insieme a Piacenza l’altra sconfitta di serata, l’ultimo posto in Champions League, chi perde invece dovrà “accontentarsi” della Coppa Cev.

Quanto all’altro match di serata a salire in cattedra ci ha pensato Trento che si è imposta su Piacenza per 3-1. I lupi sono partiti forte prendendosi il primo parziale con il punteggio di 25-18, poi però hanno subito una rimonta di gran carattere (25-20, 25-17, 25-19) da parte dei padroni di casa. Ottima la prova del regista Sbertoli che ha potuto sfruttare al meglio le sue bocche di fuoco, vedi Michieletto capace di 14 punti ben affiancato da Kaziyski (11 punti).

Ora la serie dell’ultimo atto parte prenderà il via domenica 30 aprile in casa di Trento, si prosegue nelle Marche giovedì 4 maggio, per poi tornare al nord il 7 maggio. Eventuale gara 4 e gara 5 sono in programma il 10 maggio e il 14 maggio.