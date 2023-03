Volley, Milano espugna Novara

Conegliano, invece, vince la Regular Season

27-03-2023 10:16

Conegliano, grazie allo 0-3 in casa di Firenze, blinda il primo posto in classifica.

Milano vince lo scontro diretto in casa di Novara, confermando così il terzo posto e permettendo a Chieri di scavalcare le cugine dopo l’1-3 contro Bergamo. Sorrisi anche per Busto Arsizio, che mette una grossa ipoteca sulla partecipazione ai prossimi playoff volando a +5 su Firenze a due giornate dal termine grazie al successo contro Casalmaggiore. In ottica salvezza invece, la vittoria di Pinerolo al tie-break e il punto guadagnato sempre al quinto set da Perugia contro Vallefoglia condannano alla retrocessione Macerata: troppi i 6 punti di distanza dalle umbre, anche in virtù della differenza set. Sarà viva invece la corsa per rimanere in Serie A1 tra le maglie nere e le pinelle: solo uno il punto di distanza a due gare dal termine.

SERIE A1

11° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 25 marzo

Cuneo Granda S.Bernardo-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (19-25, 25-22, 17-25, 25-23, 13-15)

Domenica 26 marzo

Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (15-25, 20-25, 17-25)

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Milano 1-3 (25-17, 20-25, 21-25, 21-25)

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (27-29, 19-25, 25-21, 19-25)

E-Work Busto Arsizio – Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (22-25, 25-21, 25-19, 25-21)

Domenica 26 marzo

Wash4green Pinerolo-Cbf Balducci Hr Macerata 3-2 (24-26, 19-25, 25-15, 25-22, 15-12)

Domenica 26 marzo

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (27-25, 21-25, 23-25, 25-17, 13-15)