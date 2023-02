Impegni europei per le due squadre italiane

14-02-2023 16:17

Un turno particolare quello che attende Novara e Busto Arsizio, le ultime due squadre italiane il cui prossimo futuro europeo è ancora da decidere.

Dopo la tragedia che ha colpito la Turchia e la Siria, le partite delle coppe che coinvolgevano squadre della penisola anatolica sono state rinviate e domani, mercoledì 15 febbraio, si giocheranno proprio le gare che mettono in palio i quarti di CEV Champions League per le zanzare e i quarti di CEV Cup per le farfalle. Due sfide che per via dell’emergenza, si svolgeranno in Italia e non all’estero: al PalaIgor il ritorno di VakifBank-Novara, all’e-work Arena quello tra Thy Istanbul e Busto Arsizio.