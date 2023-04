Volley: si parte con le semifinali scudetto

Sono rimaste Milano, Lube, Trento e Piacenza

13-04-2023 09:08

Entrano nel vivo i Play Off SuperLega con il primo round delle Semifinali. Dopo le serie dei Quarti più combattute e imprevedibile di sempre, nella corsa allo Scudetto sono rimaste in lizza Civitanova, Milano, Piacenza e Trento. I due match di Gara 1 al meglio delle cinque partite si giocano questa sera alle 20.30.

Si sfidano in gara uno Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, remake della Finale Del Monte Coppa Italia 2023, trofeo conquistato a Roma dagli emiliani, vittoriosi anche negli altri due incroci stagionali in Regular Season. Si tratta della sfida n. 21 tra i due Club. Finora sono stati i trentini a fare la voce grossa con 16 vittorie contro le 4 negli scontri diretti ottenute da Piacenza, eliminata dagli uomini di Angelo Lorenzetti sia nei Quarti 2020/21 in due gare, sia nei Quarti 2021/22 in tre match. Le squadre arrivano alla sfida con una buona condizione mentale. Dopo lo sbandamento in Gara 2 con Monza, l’Itas ha dato una prova di forza imponendosi in modo autoritario nei successivi match e chiudendo la serie in quattro gare, mentre la Gas Sales viene da un derby della Via Emilia cominciato nel peggiore dei modi, sotto 2 a 0 nella serie con Modena, e finito in trionfo con tre successi di fila. L’ultimo con una rimonta monstre in Gara 5 al PalaPanini. A Trento le certezze non mancano, entusiasmo a Piacenza nel gruppo di Massimo Botti.

All’Eurosuole Forum va in scena il primo incontro della serie di Semifinale tra i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano, bestia nera dei biancorossi nei Quarti di Finale delle ultime due stagioni di Del Monte Coppa Italia e ora reduce dall’exploit con i Block Devils nei Quarti dei Play Off. Marchigiani e lombardi si sono affrontati 20 volte in Serie A. Tradizione favorevole alla Lube grazie a 16 vittorie contro i 4 exploit dei rivali. Nel 2022/23, oltre al colpo gobbo ambrosiano in Coppa, le due squadre si sono affrontate due volte in Regular Season con doppio successo dei cucinieri, reduci da una serie infinita vinta contro Verona all’Eurosuole Forum in Gara 5.

Gara 1 Semifinali – Play Off SuperLega Credem Banca

Giovedì 13 aprile 2023, ore 20.30

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano