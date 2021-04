Volley, Sirci esonera Heynen a Perugia: che succede ora?

La notizia era nell’aria ed è diventata ufficiale nelle ultime ore. Con un comunicato stampa, la Sir Safety Conad Perugia ha fatto sapere di aver sollevato dall’incarico di primo allenatore il tecnico Vital Heynen.

Una scelta che non desta stupore visto che se ne parlava da mesi ma che fa discutere per le tempistiche. In settimana la formazione umbra ha perso gara uno, valida per lo scudetto, contro la Lube.

Ora la domanda che tutti si pongono è cosa succederà? Molti riconducono questa scelta a forti dissidi interni con il palleggiatore, Travica ma soprattutto con il capitano Atanasijevic che a fine stagione dopo anni in Umbria lascerà il club.

Il serbo tra infortuni e scelte tecniche ha trovato pochissimo spazio e ora i tifosi sperano che Carmine Fontana (il secondo che prende in mano la squadra) possa dargli più spazio già a partire da gara due domenica alle 18.00.

OMNISPORT | 16-04-2021 10:17