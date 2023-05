Volley, sorpresa a Novara: esonerato Lavarini

L'allenatore non è più alla guida delle piemontesi

25-05-2023 10:54

A sorpresa la Igor Volley Novara ha esonerato Stefano Lavarini.

Il tecnico aveva un contratto fino al 2024. A renderlo noto con un comincato la società,

“Igor Volley comunica che nelle scorse ore la società e il tecnico, Stefano Lavarini, si sono accordati per la risoluzione consensuale e anticipata del contratto in essere e che legava il tecnico di Omegna al club fino a giugno 2024.La società desidera ringraziare Stefano per il percorso compiuto assieme e per l’impegno profuso quotidianamente nello svolgimento del proprio lavoro, augurandogli contestualmente il meglio per il prosieguo della propria carriera sportiva”.

Il direttore generale Enrico Marchioni ha detto: “Abbiamo iniziato negli scorsi mesi un profondo rinnovamento, con l’inizio di un nuovo ciclo sportivo che ha portato diverse novità in seno al roster della squadra. A seguito di un confronto franco e sereno abbiamo realizzato che non vi era piena convergenza su alcune situazioni e per questo abbiamo valutato, assieme, che la soluzione migliore per tutti potesse essere quella di interrompere la collaborazione. Non si tratta insomma di una decisione legata al percorso fatto insieme ma relativa al cammino che ci aspetta da qui in poi. A nome della società, ringrazio una volta di più Stefano per l’impegno messo ogni giorno in palestra e per il triennio vissuto assieme”.